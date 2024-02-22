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Приморцев в выходные ждёт приятный сюрприз

В воскресенье ожидается потепление до 0 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 80% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Потепление на выходные обещают синоптики Приморью. Осадки также обойдут стороной наш регион. Однако сотрудники МЧС напоминают об опасности пребывания на льду. Из-за потепления поверхность заливов может стать не прочной.

Что касается праздничного дня, 23 февраля, то ночью будет достаточно прохладно. Днем же в зависимости от районов столбики термометров будут держаться на уровне минус 1, минус 10.

«В субботу и воскресенье влияние теплых воздушных масс усилится», — отметили в Примгидромете.

В краевом центре воскресенье будет самым теплым днем. При этом во Владивостоке продолжает действовать запрет выхода на лёд. Он введен из-за того, что лёд в акваториях Уссурийского и Амурского залива разрушается. Правда, можно еще выходить на лёд в бухтах на Русском острове.