Приморцев в выходные ждёт приятный сюрприз

Потепление на выходные обещают синоптики Приморью. Осадки также обойдут стороной наш регион. Однако сотрудники МЧС напоминают об опасности пребывания на льду. Из-за потепления поверхность заливов может стать не прочной.
Что касается праздничного дня, 23 февраля, то ночью будет достаточно прохладно. Днем же в зависимости от районов столбики термометров будут держаться на уровне минус 1, минус 10.
«В субботу и воскресенье влияние теплых воздушных масс усилится», — отметили в Примгидромете.
В краевом центре воскресенье будет самым теплым днем. При этом во Владивостоке продолжает действовать запрет выхода на лёд. Он введен из-за того, что лёд в акваториях Уссурийского и Амурского залива разрушается. Правда, можно еще выходить на лёд в бухтах на Русском острове.