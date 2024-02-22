Приморцев в выходные ждёт приятный сюрприз

В краевом центре воскресенье будет самым теплым днем. При этом во Владивостоке продолжает действовать запрет выхода на лёд. Он введен из-за того, что лёд в акваториях Уссурийского и Амурского залива разрушается. Правда, можно еще выходить на лёд в бухтах на Русском острове.