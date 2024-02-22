День защитника Отечества во Владивостоке 23 февраля: программа мероприятий

«Стоит отметить, что в преддверии 23 Февраля тематические мероприятия проходят в учреждениях образования и культуры. Для школьников проводятся кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия. В библиотеках проходят тематические вечера, а в школах искусств — концерты и выставки», — уточнили в пресс-службе администрации города.