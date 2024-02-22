День защитника Отечества во Владивостоке 23 февраля: программа мероприятий

День защитника Отечества во Владивостоке отметят праздничными мероприятиями, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
На Спортивной набережной 23 февраля с 11.00 стартует семейный фестиваль (6+), который откроется праздничным концертом (6+) при участии талантливых исполнителей Владивостока.
В 12.00 13 шеф-поваров на огромном мангале приготовят 270 килограмм корюшки.
Для детей проведут «Веселые эстафеты» (6+), конкурсы (6+) и розыгрыши призов (6+). Кроме того, для горожан подготовят площадки с различными активностями и фудкорт.
В 13.00 в Дворце детского творчества стартует праздничная концертная программа (6+), посвященная Дню защитника Отечества и 54-й годовщине создания военно-патриотического клуба.
«Стоит отметить, что в преддверии 23 Февраля тематические мероприятия проходят в учреждениях образования и культуры. Для школьников проводятся кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия. В библиотеках проходят тематические вечера, а в школах искусств — концерты и выставки», — уточнили в пресс-службе администрации города.