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День защитника Отечества во Владивостоке 23 февраля: программа мероприятий

Праздничные мероприятия стартуют в 10.00 на Корабельной набережной.
Источник: PrimaMedia.ru

День защитника Отечества во Владивостоке отметят праздничными мероприятиями, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

На Спортивной набережной 23 февраля с 11.00 стартует семейный фестиваль (6+), который откроется праздничным концертом (6+) при участии талантливых исполнителей Владивостока.

В 12.00 13 шеф-поваров на огромном мангале приготовят 270 килограмм корюшки.

Для детей проведут «Веселые эстафеты» (6+), конкурсы (6+) и розыгрыши призов (6+). Кроме того, для горожан подготовят площадки с различными активностями и фудкорт.

Помимо этого в 10.00 состоится торжественное возложение гирлянды и цветов к Вечному огню на Корабельной набережной. А в 22.00 на Спортивной набережной запланирован красочный артиллерийский салют.

В 13.00 в Дворце детского творчества стартует праздничная концертная программа (6+), посвященная Дню защитника Отечества и 54-й годовщине создания военно-патриотического клуба.

«Стоит отметить, что в преддверии 23 Февраля тематические мероприятия проходят в учреждениях образования и культуры. Для школьников проводятся кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия. В библиотеках проходят тематические вечера, а в школах искусств — концерты и выставки», — уточнили в пресс-службе администрации города.

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