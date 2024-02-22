На севере Свердловской области будет тепло и облачно

В Свердловской области самая холодная погода прогнозируется на юге и юго-востоке региона. Это связано с формированием антициклона над Средним Поволжьем и Южным Уралом — его присутствие сохранится примерно в течение десяти ближайших дней.
— В настоящее время антициклон соединяется гребнем повышенного атмосферного давления, проходящим через Южный Урал, с сибирским максимумом. По этой причине в Свердловской области наиболее холодная погода сохраняется в южных и юго-восточных районах, — сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.
В Свердловской области 22 февраля общая погодная обстановка сохранится. Самой теплой частью Среднего Урала станет север региона, где прогнозируется облачность и возможны слабые осадки. На юге области не стоит ожидать изменений — согласно прогнозу, из-за антициклона в регионе до начала марта осадков не будет.
На Среднем Урале днем 22 февраля температура достигнет −6..-11 градусов, на юго-западе региона — −12..-14, а на юго-востоке — −16..-18 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге будет малооблачная погода без осадков, ветер южный и юго-западный, от двух до семи метров в секунду. Днем температура достигнет показателей в −7..-9 градусов.