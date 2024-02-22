На севере Свердловской области будет тепло и облачно

На Среднем Урале днем 22 февраля температура достигнет −6..-11 градусов, на юго-западе региона — −12..-14, а на юго-востоке — −16..-18 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге будет малооблачная погода без осадков, ветер южный и юго-западный, от двух до семи метров в секунду. Днем температура достигнет показателей в −7..-9 градусов.