Машинисты рулят. Как рабочие ТЭЦ обеспечивают тепло в кузбасских домах

Одна из основных профессий здесь — машинисты паровых турбин. Кстати, если вы представляете себе машинистов, которые сидят в кабине и управляют агрегатом — вы не правы. Это люди, которые следят за работой оборудования на специальных мониторах. К тому же у многих давно есть цифровые помощники — специальные программы.