Машинисты рулят. Как рабочие ТЭЦ обеспечивают тепло в кузбасских домах

Каждый день мы возвращаемся с работы в тёплые квартиры, моем руки горячей водой. Но немногие знают, кто заботится о нашем комфорте и как это происходит.
«АиФ в Кузбассе» доходчиво рассказывает о работе теплоэлектроцентрали. И одна из главных профессий здесь — машинисты. Правда, не машин, а оборудования.
В Новокузнецке три теплоэлектроцентрали: Центральная, Кузнецкая и Западно-Сибирская. Последняя в прошлом году отметила 60-летний юбилей. Она обеспечивает теплом и горячей водой два района Новокузнецка: Заводской и Новоильинский. А это около 200 тыс. жителей.
Всё начинается с угля.
Каждый день на склады цеха топливоподачи ТЭЦ приходят тысячи тонн угля. И главные здесь — машинисты конвейеров. Сырьё выгружается на вагоноопрокидывателях и попадает на конвейеры. За пять минут с лёгкостью переворачивают 100-тонный вагон. К осенне-зимнему периоду теплоцентраль накапливает до 380 тыс. тонн угля.
Труд непростой и требует особой внимательности, ведь столько вращающегося оборудования нет ни в одном цехе. Только роликов, по которым движется лента конвейера, более 17 тысяч. По конвейерам топливо уходит в котельный цех.
Пар не для бани.
В котельном цехе уголь измельчают и сжигают. Котёл можно сравнить с печкой. Только в нём вместо металлических перегородок — трубы, именно их и нагревает огонь. В трубах — вода. После нагрева она превращается в пар, температура которого +550 градусов по Цельсию!
Главные здесь — машинисты котлов. Они следят за параметрами оборудования и управляют режимами агрегатов. Пар поступает в турбинный цех.
«Мы дарим людям тепло и свет. Для меня это самая главная мотивация в работе. Тружусь на станции уже 25 лет. Начинал обыкновенным зольщиком. Сменил много профессий», — улыбается начальник смены котельного цеха Евгений Диянов.
И готовят воду.
Пар вырабатывают из воды. Готовит её тоже специальный цех — химический. Здесь же её отправляют в систему горячего водоснабжения металлургического комбината и двух районов Новокузнецка. Качество должно соответствовать требованиям санитарных норм, которые строго контролирует Роспотребнадзор.
«Для котлов нужна химически обессоленная вода. Из неё удаляются все примеси и соли. А для водоснабжения — химически очищенная, умягчённая, без вредных для оборудования примесей», — поясняет начальник цеха Елена Конищева.
Здесь есть множество разных фильтров. Работают в цехе в основном женщины — аппаратчики химводоочистки. Они контролируют оборудование и параметры воды.
Рождаются тепло и свет.
Электрическая и тепловая энергия вырабатываются в турбинном цехе. «Из котельного цеха пар подаётся в турбины. Они вращают генераторы, которые вырабатывают электроэнергию для комбината. Часть тепла турбины идёт на подогрев воды, которая используется для теплоснабжения и горячего водоснабжения комбината и двух районов города», — рассказывает начальник цеха Алексей Слаупов.
Одна из основных профессий здесь — машинисты паровых турбин. Кстати, если вы представляете себе машинистов, которые сидят в кабине и управляют агрегатом — вы не правы. Это люди, которые следят за работой оборудования на специальных мониторах. К тому же у многих давно есть цифровые помощники — специальные программы.