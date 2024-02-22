Омские отделения Почты России изменят свой график работы

Из-за Дня защитника Отечества график работы омским почтовых отделений изменится. В пятницу, 23 февраля, будет выходной день для всех отделений Почты России. Также в четверг, 22 февраля, рабочий день сократится на один час. В субботу, 24 февраля, отделения начнут работать по привычному графику.
«В праздничный день, 23 февраля, почтальоны не будут разносить отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Соцфонда РФ», — сообщили в Почте России Омской области.
Отметим, что узнать точный график работы отделений можно на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.