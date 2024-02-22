Глава Минобра Башкирии назвал число бюджетных мест в вузах в 2024 году

В 2024 году в вузах Башкирии открыто 14,8 тыс. бюджетных места, сообщил в эфире телеканала БСТ министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин.
Самые большие возможности для бесплатного обучения в УУНиТ — 5,6 тыс. мест. Плановый прием на 2024 год — 15 тысяч человек на первый курс.
В БГМУ учиться за счет государства смогут 1003 студента, из них 965 — специалитет и 38 — бакалавриат. Места есть на новые специальности: «медицинская биофизика» и «биоинженерия и биоинформатика».
Около 1,7 тыс. мест запланировано в БГПУ, более 3,7 тыс. — в УГНТУ. В БГАУ готовы принять более 1,4 тыс. бюджетников, в УГИИ — 105.