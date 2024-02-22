Театр теней и электрический лабиринт: как преобразится омский парк имени 30-летия ВЛКСМ

Помимо этого, на территории парка должны появиться следующие объекты, заявленные как научные детские площадки: «Кинематограф» в виде интерактивной панели с соответствующим содержанием; «Слушай город» (конструкция из труб, направленных вверх и заканчивающихся раструбами для улавливания и передачи звуков городского шума); «Театр теней» («представляет собой конструкцию из прожектора с генераторным блоком с индикатором работы и экрана из пластика высокого давления, установленного на двух металлических стойках»); «Электрическая цепь» (панель с фишками и ручками генератора, позволяющими соединять две электрические цепи); «Электрический лабиринт»; «Береговой маяк» (конструкция имитирует работу соответствующего объекта); «Знаменитые композиторы» (вращающаяся панель, встроенная в скамейку, при запуске которой звучат мелодии известных композиторов); «Музыкальные инструменты» (конструкция схожа с предыдущей, но звучат мелодии, исполняемые на разных музыкальных инструментах).