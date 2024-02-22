Театр теней и электрический лабиринт: как преобразится омский парк имени 30-летия ВЛКСМ

Примечательно, что помимо «стандартного» обновления плитки и иных элементов благоустройства будущий подрядчик должен будет организовать отдельную детскую развивающую зону с высокотехнологичными элементами.
Собственно, заявлена потребность в организации 9 научных детских площадок, представляющих собой развивающие игровые модули на различную тематику.
«Изделие представляет собой конструкцию, состоящую из устройства с генераторной установкой, передающего сигнал азбуки Морзе и переговорного устройства с двумя раструбами. Электронные компоненты устройства размещены внутри двух корпусов из пластика высокого давления», — такое описание представлено к научной детской площадке «Азбука Морзе».
Помимо этого, на территории парка должны появиться следующие объекты, заявленные как научные детские площадки: «Кинематограф» в виде интерактивной панели с соответствующим содержанием; «Слушай город» (конструкция из труб, направленных вверх и заканчивающихся раструбами для улавливания и передачи звуков городского шума); «Театр теней» («представляет собой конструкцию из прожектора с генераторным блоком с индикатором работы и экрана из пластика высокого давления, установленного на двух металлических стойках»); «Электрическая цепь» (панель с фишками и ручками генератора, позволяющими соединять две электрические цепи); «Электрический лабиринт»; «Береговой маяк» (конструкция имитирует работу соответствующего объекта); «Знаменитые композиторы» (вращающаяся панель, встроенная в скамейку, при запуске которой звучат мелодии известных композиторов); «Музыкальные инструменты» (конструкция схожа с предыдущей, но звучат мелодии, исполняемые на разных музыкальных инструментах).
Согласно размещенной рабочей документации, совокупная площадь детской площадки составляет около 504 квадратных метра. Она разместится неподалеку от аттракциона «Аквариум».
Помимо этого, необходимо установить по 7 новых скамеек и урн, «переложить» бортовые камни и плитку — на сей раз в черно-красных тонах, а также смонтировать ограждение детской площадки.
Запланировано, что работы стартуют 15 апреля 2024 года и завершатся к концу июля. Максимально стоимость работ оценивается в 11,614 миллиона рублей.
Напомним, несколько дней назад обнародованы планы на закупку и установку нового аттракциона в названном парке за 23 с небольшим миллиона рублей.