Главные новости за 21 февраля

ВЧЕРА
«Наперад у будучыню, сябры!» Лукашенко с коллегами по СНГ посетил открытие Игр Будущего в Казани.
Свое счастье Беларусь и Россия должны создавать сами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Казани во время переговоров с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
Глава Татарстана вручил Лукашенко орден Дружбы.
«Туда готовы ехать и специалисты высокой квалификации». Как Лукашенко сделал агрогородки белорусским ноу-хау.
Головченко: неплохие темпы роста в январе набраны в промышленности и сельском хозяйстве.
Беларусь представила в Зимбабве свой промышленный и продовольственный потенциал.
Допсредства на соцсферу и внедрение инноваций. В Минске скорректировали бюджет на 2024 год.
«Это достаточно высокая явка». Карпенко о первом дне досрочного голосования.
Минобороны: высокий уровень военного присутствия США в Европе говорит о дальнейшей милитаризации региона.
Талай: о подвиге наших дедов в ВОВ помнят по всему миру.
Минздрав открывает экспериментальную виртуальную приемную.
Достижения Беларуси в снижении дорожно-транспортного травматизма представили в Женеве.
Белоруски Марина Василевская и Анастасия Ленкова признаны годными к космическому полету.
ИНТЕРВЬЮ: Белорусский футбол: свежий взгляд в будущее.
Круглосуточно и почти без выходных. Рассказываем, как дорожники столицы приводят в порядок износившийся за зиму асфальт.
СЕГОДНЯ.
Пресс-конференция на тему «Достижения и перспективные разработки белорусских ученых в сфере сельского хозяйства» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 14.30. Участники: Сергей Кравцов — генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», Дмитрий Комлач — генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», Наталья Комарова — заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию», Андрей Чайковский — заместитель генерального директора по производству РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». Аккредитация СМИ по телефонам 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте inna_ermach@mail.ru. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Ценовая политика в Беларуси: правила и регулирование». Начало в 11.00.
Выставка «Беларусь освобожденная: завет 1944-го», посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 25 февраля в галерее «Ракурс» Национальной библиотеки Беларуси.
Выставка «Салют над Невой», посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады, будет работать до 29 февраля в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Экспозицию разместили на первом этаже в Музее обороны Брестской крепости. Вниманию посетителей представлены 27 баннеров, на которых изображены фотоснимки, документы, отражающие период блокады и освобождения Ленинграда.
В Национальном художественном музее Беларуси до 24 марта будет работать выставка «Художественному — 85. Афиши и фотографии», на которой представлены афиши и фотографии из архива музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
ЗАВТРА.
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
135 лет назад родился Флеминг Виктор, американский кинорежиссер, постановщик одного из самых знаменитых фильмов в истории кинематографа — «Унесенные ветром». Лауреат премии «Оскар» (1940). Умер в 1949 году.
90 лет назад родился Крылатов Евгений Павлович, российский композитор, народный артист России (1994). Лауреат Государственной премии СССР (1982). Написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам, в то числе: «Фильм, фильм, фильм», «Цветик-семицветик», «Приключения Огуречика», «Трое из Простоквашино», «Приключения Электроника», «Чародеи», «Не ходите, девки, замуж» и многие другие. Умер в 2019 году.
80 лет назад родился Янковский Олег Иванович, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1991). Брат народного артиста Беларуси Ростислава Янковского. Работал в Саратовском драматическом театре им. К. Маркса, с 1973 года — в Московском театре им. Ленинского комсомола (с 1990 г. московский театр «Ленком»). Среди ролей: князь Мышкин («Идиот» Ф. Достоевского), Гамлет («Гамлет» У. Шекспира), Тригорин («Чайка» А. Чехова) и др. Снялся в кинофильмах А. Тарковского «Зеркало», «Ностальгия», М. Захарова «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и др. Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, премии Всесоюзного кинофестиваля. Награжден медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» I степени. Умер в 2009 году.