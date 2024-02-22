Главные новости за 21 февраля

Пресс-конференция на тему «Достижения и перспективные разработки белорусских ученых в сфере сельского хозяйства» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 14.30. Участники: Сергей Кравцов — генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», Дмитрий Комлач — генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», Наталья Комарова — заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию», Андрей Чайковский — заместитель генерального директора по производству РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». Аккредитация СМИ по телефонам 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте inna_ermach@mail.ru. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.