В честь 23 февраля на омской телебашне включат тематическую подсветку

На омской телебашне включат праздничную подсветку в День защитника Отечества. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Тематическое освещение будет работать два дня — 22 и 23 февраля. На башне появятся надписи «С 23 февраля!», «С Днём защитника Отечества!», а также изображения георгиевской ленты, салюта и многого другого. Омичи смогут увидеть праздничную подсветку вечерами — с 19:00 до 24:00.