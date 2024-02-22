Омских дорожников наказали за уборку снега после рекордных снегопадов

«Прокуратура Одесского района Омской области в ходе проверки выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности КУ ОО “Управление дорожного хозяйства Омской области”, — сообщили в прокуратуре Омской области.
Отметим, что проверки проходили, в том числе, и в январе, тогда как 2024 год начался с рекордных осадков в виде обильных снегопадов.
«Установлено, что в январе 2024 г. данное предприятие в нормативные сроки на значительном по протяженности участке автомобильной дороги регионального значения “Омск-Одесское-граница Республики Казахстан” не организовало надлежащую уборку дорожного полотна. Выявленные нарушения создали угрозу жизни и здоровья участникам движения и иным лицам», — заявили в надзорном ведомстве.
Суд привлек КУ ОО «Управление дорожного хозяйства Омской области» к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения) в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.