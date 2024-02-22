Гололедица и дожди прогнозируются сегодня в Беларуси

Сегодня погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки, в основном дождь. Утром местами слабый гололед. В отдельных районах слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха составит от плюс 1 градуса по северо-востоку до плюс 9 градусов по западу и югу страны.