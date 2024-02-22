В Рособрнадзоре спрогнозировали самые популярные предметы на ЕГЭ в 2024 году

О том, какие предметы для сдачи ЕГЭ будут пользоваться популярностью, прогнозирует эксперт Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин. Он считает, что 46% выпускников выберут обществознание, 45% от общего числа сдающих укажут профильную математику, 20−21% — информатику и ИКТ, 18% — биологию, 15% — физику и 12,5% — химию.