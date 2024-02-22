В Рособрнадзоре спрогнозировали самые популярные предметы на ЕГЭ в 2024 году

В официальном Telegram-канале Рособрнадзора, сообщается, что на участие в ЕГЭ-2024 зарегистрировались около 700 тыс. выпускников школ.
Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный — с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.
О том, какие предметы для сдачи ЕГЭ будут пользоваться популярностью, прогнозирует эксперт Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин. Он считает, что 46% выпускников выберут обществознание, 45% от общего числа сдающих укажут профильную математику, 20−21% — информатику и ИКТ, 18% — биологию, 15% — физику и 12,5% — химию.