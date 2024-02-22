С начала года в Кемерове привлекли более 100 таксистов-нарушителей

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности больше ста кемеровских таксистов. Проведение рейдов инспекторы объясняют участившимися случаями ДТП по вине или с участием водителей легкового такси. Вспомнить только ноябрьский случай, как таксист в наркотическом опьянении сбил насмерть первоклассника на пешеходном переходе в Кемерове.