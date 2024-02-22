С начала года в Кемерове привлекли более 100 таксистов-нарушителей

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности больше ста кемеровских таксистов. Проведение рейдов инспекторы объясняют участившимися случаями ДТП по вине или с участием водителей легкового такси. Вспомнить только ноябрьский случай, как таксист в наркотическом опьянении сбил насмерть первоклассника на пешеходном переходе в Кемерове.
У 40 таксистов не было путевых листов, а значит, и сведений о прохождении предрейсового медицинского осмотра и проверки технического состояния автомобиля перед выпуском на линию.
«По факту отсутствия путевой документации направляется информация в Министерство транспорта, где принимается решение о привлечении к административной ответственности: в отношении ИП и юридического лица предусмотрен штраф в размере 30 000 ₽, в отношении должностного лица — 5 000 ₽, в отношении водителя — 3 000 ₽», — говорит заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.
Кроме этого, 18 предпринимателей работали без государственной регистрации. Инспекторы выявили более и 25 фактов управления машиной без диагностической карты, оформленной в установленном законом порядке.