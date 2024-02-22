В Иркутской области будут выявлять пьяных водителей на праздничных выходных

В Иркутской области сотрудники ГИБДД проведут проверки по выявлению нетрезвых водителей с 23 по 25 февраля. Во время рейдов автомобилистов будут отстранять от управления транспортом, если подтвердят их нахождение за рулем в пьяном состоянии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Иркутской области.
Нетрезвые автомобилисты будут привлечены к административной ответственности. В случае повторного нарушения водителя ждет уголовное разбирательство.
Напомним, что с начала года сотрудники ГИБДД отстранили более 1,5 тысячи водителей от управления транспортом за нетрезвую езду. При этом 1142 автомобилиста прошли проверку на алкотестере, который подтвердил наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе выше допустимой нормы, еще 382 человека отказались освидетельствоваться на месте.