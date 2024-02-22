В Иркутской области будут выявлять пьяных водителей на праздничных выходных

В Иркутской области сотрудники ГИБДД проведут проверки по выявлению нетрезвых водителей с 23 по 25 февраля. Во время рейдов автомобилистов будут отстранять от управления транспортом, если подтвердят их нахождение за рулем в пьяном состоянии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Иркутской области.