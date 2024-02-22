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В Иркутской области будут выявлять пьяных водителей на праздничных выходных

23, 24, 25 февраля в регионе пройдут сплошные проверки по выявлению нетрезвых автомобилистов.
Источник: УГИБДД по Иркутской области

В Иркутской области сотрудники ГИБДД проведут проверки по выявлению нетрезвых водителей с 23 по 25 февраля. Во время рейдов автомобилистов будут отстранять от управления транспортом, если подтвердят их нахождение за рулем в пьяном состоянии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Иркутской области.

Нетрезвые автомобилисты будут привлечены к административной ответственности. В случае повторного нарушения водителя ждет уголовное разбирательство.

Напомним, что с начала года сотрудники ГИБДД отстранили более 1,5 тысячи водителей от управления транспортом за нетрезвую езду. При этом 1142 автомобилиста прошли проверку на алкотестере, который подтвердил наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе выше допустимой нормы, еще 382 человека отказались освидетельствоваться на месте.

ГИБДД