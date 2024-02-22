Школьников вновь отправили на дистанционку в двух регионах Казахстана

Из-за морозов, накрывших практически всю территорию Казахстана, школьников продолжают отправлять на дистанционный формат обучения. К примеру, сегодня, 22 февраля 2024 года, на дистанционку отправили учащихся первой смены в Астане и Абайской области, сообщает Zakon.kz.