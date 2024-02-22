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Школьников вновь отправили на дистанционку в двух регионах Казахстана

Из-за морозов, накрывших практически всю территорию Казахстана, школьников продолжают отправлять на дистанционный формат обучения. К примеру, сегодня, 22 февраля 2024 года, на дистанционку отправили учащихся первой смены в Астане и Абайской области, сообщает Zakon.kz.
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Источник: unsplash

Как уточнили в столичном управлении образования, учащиеся 0−9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения. Причина — ухудшение погодных условий.

Также из-за неблагоприятных погодных условий на дистанционный формат обучения перевели учащихся первой смены в Абайской области:

  • 1−4 классы 51 школы Урджарского района;
  • 1−11 классы всех школ Жарминского, Абайского, Аксуатского, Аягузского, Бескарагайского, Кокпектинского, Бородулихинского района, города Курчатов, Семей.

При этом в областном управлении образования отметили, что школьники 5−11 классов 51 школы Урджарского района будут учиться в штатном режиме.

О том, когда в Казахстане отступят лютые холода, можете узнать по ссылке.

образование