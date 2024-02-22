Школьников вновь отправили на дистанционку в двух регионах Казахстана

Как уточнили в столичном управлении образования, учащиеся 0−9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения. Причина — ухудшение погодных условий.
Также из-за неблагоприятных погодных условий на дистанционный формат обучения перевели учащихся первой смены в Абайской области:
- 1−4 классы 51 школы Урджарского района;
- 1−11 классы всех школ Жарминского, Абайского, Аксуатского, Аягузского, Бескарагайского, Кокпектинского, Бородулихинского района, города Курчатов, Семей.
При этом в областном управлении образования отметили, что школьники 5−11 классов 51 школы Урджарского района будут учиться в штатном режиме.
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