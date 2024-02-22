Поезда новой серии «Москва-2024» появятся в метро в этом году — Сергей Собянин

Электропоезд «Иволга» был создан специально для Московских центральных диаметров. Сегодня это самый современный поезд отечественной разработки, который постоянно совершенствуется. У каждой версии «Иволги» — плавный ход, удобные кресла, во время поездки можно зарядить устройства, а также есть другие полезные для пассажиров сервисы.