Поезда новой серии «Москва-2024» появятся в метро в этом году — Сергей Собянин

В скором времени подвижные составы разных видов городского пассажирского транспорта ждут изменения. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.
«В 2024 году на линии метро выйдет состав новой серии “Москва-2024”. В 2026—2030 годах планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления», — отметил мэр Москвы.
Помимо этого, в скором времени на Московские центральные диаметры выйдет новый поезд «Иволга 4.0» — первый городской электропоезд с тремя дверями в промежуточных вагонах.
Электропоезд «Иволга» был создан специально для Московских центральных диаметров. Сегодня это самый современный поезд отечественной разработки, который постоянно совершенствуется. У каждой версии «Иволги» — плавный ход, удобные кресла, во время поездки можно зарядить устройства, а также есть другие полезные для пассажиров сервисы.
Дальнейшая модернизация электробусов будет сконцентрирована на увеличении доли комплектующих отечественного производства, включая тяговую батарею. Электробусы следующих поколений получат увеличенный запас хода, большее количество посадочных мест, а также элементы беспилотного управления.
«К 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100 процентов парка городских электробусов и трамваев, 100 процентов поездов МЦД и 95 процентов вагонов метро», — заключил Сергей Собянин.