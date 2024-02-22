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Мэрия попросит Иркутскую ГЭС снизить сбросы из-за выхода воды на проезжую часть в Боково

Глава города Руслан Болотов поручил ввести режим повышенной готовности в поселении.
Источник: IrkutskMedia.ru

Из-за повышения уровня воды в Ангаре в районе поселка Боково продолжается круглосуточный мониторинг ситуации. По поручению мэра Руслана Болотова на этой территории введен режим повышенной готовности. Ночью на месте дежурили пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Иркутской области и автобус МКУ «Безопасный город», пишет ИА IrkutsikMedia со ссылкой на администрацию города.

Сегодня утром, 22 февраля, прошло рабочее совещание с вице-мэром Андреем Южаковым, главой Ленинского округа Еленой Федоровой и городских служб.

«Ночью произошло понижение уровня. Однако в 8.00 сорвало кромку, начался подъем воды, она снова пошла на проезжую часть. Сейчас по поручению Руслана Болотова подготовили письмо в территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области с просьбой рассмотреть возможность еще снизить сбросные расходы на Иркутской ГЭС до 1,5 тысячи кубометров в секунду», — подчеркнул Андрей Южаков.

Напомним, накануне МУП «Иркутскавтодор» провело отсыпку улицы 9-й Светлой в садоводстве «Ангара-3». Задействовали 10 единиц техники: девять самосвалов, один фронтальный погрузчик. Использовали 300 тонн отсева. Вечером выполнение работ проверил мэр Иркутска Руслан Болотов. В ближайшее время отсев завезут на 8-ю Светлую.


«Пообщался с жителями. Круглогодично здесь проживают около 300 человек. Сотрудниками городских служб проведен подворовой обход. Все люди предупреждены о возможном подтоплении», — отметил Руслан Болотов.

Как подчеркнул мэр города, на территории поселка Боково организовано круглосуточное дежурство. В школе № 36 на улице Центральной для всех жителей подготовили пункт временного размещения.