Мэрия попросит Иркутскую ГЭС снизить сбросы из-за выхода воды на проезжую часть в Боково

«Ночью произошло понижение уровня. Однако в 8.00 сорвало кромку, начался подъем воды, она снова пошла на проезжую часть. Сейчас по поручению Руслана Болотова подготовили письмо в территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области с просьбой рассмотреть возможность еще снизить сбросные расходы на Иркутской ГЭС до 1,5 тысячи кубометров в секунду», — подчеркнул Андрей Южаков.



