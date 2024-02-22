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Ночью было −40, но через несколько дней потеплеет до +1: метеорологи рассказали о причудах погоды в Челябинской области

В Челябинской области ночью 22 февраля температура опустилась до −40 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 80% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Екатерина Романова

В Челябинской области ночью 22 февраля температура воздуха опускалась до −40.

— Наблюдалась холодная погода, без осадков. Температура воздуха была ночью минус 27−37 градусов, в низинах до минус 40 градусов, — рассказали в Челябинском ЦГМС.

Из-за мороза в Челябинске отменили все школьные занятия первой смены и часть уроков во вторую смену.

По данным российского Гидрометцентра, сейчас температура воздуха в Челябинской области на целых 10 градусов ниже нормы. При этом специалисты предсказывают, что стужа сменится оттепелью даже до начала календарной вечны.

По предварительному прогнозу, 26—28 февраля в дневное время температура воздуха на Южном Урале станет подниматься до +1.