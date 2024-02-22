Ночью было −40, но через несколько дней потеплеет до +1: метеорологи рассказали о причудах погоды в Челябинской области

В Челябинской области ночью 22 февраля температура воздуха опускалась до −40.
— Наблюдалась холодная погода, без осадков. Температура воздуха была ночью минус 27−37 градусов, в низинах до минус 40 градусов, — рассказали в Челябинском ЦГМС.
Из-за мороза в Челябинске отменили все школьные занятия первой смены и часть уроков во вторую смену.
По данным российского Гидрометцентра, сейчас температура воздуха в Челябинской области на целых 10 градусов ниже нормы. При этом специалисты предсказывают, что стужа сменится оттепелью даже до начала календарной вечны.
По предварительному прогнозу,