В Приморье появится новая мера поддержки участников СВО

В Приморье появится новая мера поддержки для участников СВО, которые возвращаются в регион в связи с ранением. Они смогут получать доплату к основной зарплате при трудоустройстве на ряд краевых предприятий, сообщили ИА PrimaMedia в правительстве региона.
Как заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, ежемесячную доплату в размере 30 тысяч рублей в течение года будут получать военнослужащие, демобилизованные по ранению, которые трудоустроены в «Примводоканал», «Примтеплоэнерго» и «Примавтодор».
«Поможем с переобучением и повышением квалификации, если необходимо. Это будет дополнительной поддержкой при социализации ветеранов, их возвращении к мирной жизни», — сообщил Олег Кожемяко.
В регионе действует более 30 мер социальной поддержки военнослужащих, на эти цели направлено более 5 миллиардов рублей.