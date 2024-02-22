Главные новости в Молдове 22 февраля

2. У самого известного актера Молдовы Михая Волонтира — до сих заброшенная могила с выцветшим крестом: И это в 90 лет со дня рождения любимого миллионами Будулая и «главного прапорщика ВДВ».
3. Цены на газ в Молдове снизились до 14,47 леев за куб: То, чего так ждал народ весь холодный период, свершилось, когда потеплело.
4. Водитель, насмерть сбивший в Молдове 14-летнего школьника и скрывшийся с места происшествия, установлен: Им оказался примар села, экс-глава полиции района — он пытался скрыть следы преступления.
5. Не член правительства: Президенту Молдовы Санду в лоб заявили, что она нарушает закон, не включая башкана Гагаузии в состав кабинета министров.