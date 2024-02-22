Афиша на 23, 24, 25 февраля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Библиотека им. Горького

10.00−17.00 | Выставки:

— Слуга правосудия | 16+

— С думою о благе российском | 12+

— Чарлз Дарвин и его учение | 12+

— Старокитайская живопись тушью | 12+

— Коми-пермяки: традиции и язык | 16+

— Стойкий оловянный солдатик | 6+

— Выставка "Пульс далёких планет | 16+

— Очарование таланта | 16+

— Биомеханика театра | 16+