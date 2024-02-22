Афиша на 23, 24, 25 февраля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

23 февраля
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Ритмы Урала | Выставка Александра Гнётова | 12+
12.00−19.30 | Кунгурская палитра. Пленэры пермских мастеров | 0+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Слуга правосудия | 16+
— С думою о благе российском | 12+
— Чарлз Дарвин и его учение | 12+
— Старокитайская живопись тушью | 12+
— Коми-пермяки: традиции и язык | 16+
— Стойкий оловянный солдатик | 6+
— Выставка "Пульс далёких планет | 16+
— Очарование таланта | 16+
— Биомеханика театра | 16+
Библиотека им. Пушкина
10.00−18.00 | Путешествие по России | Выставка участников фотостудии «Мамонт» | 12+
10.00−18.00 | Акварельное настроение | Выставка | 12+
Библиотека им. Тургенева
11.00−19.00 | От зимы до весны | Выставка | 6+
Галерея «Марис-арт»
12.00−16.00 | По сусекам | 16+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Миры. Внутреннее и внешнее | 0+
Дворец культуры «Искра»
18.00 | Снегопад для Киры | Комедия. Гастроли Екатеринбургского малого драматического театра «ТеаТрон» | 16+
Дворец культуры им. Калинина
9.00−21.00 | Арт-пространство проекта «О времени» | 12+
Дворец культуры им. Кирова
19.00 | Легенды шансона. Группа «Бутырка» | 16+
Дворец культуры им. Солдатова
19.00 | Парад звёзд 80-х | 6+
Дворец культуры им. Чехова
18.00 | Легенды русского шансона — Анатолий Полотно и Федя Карманов. За друзей | Праздничный концерт | 16+
Дом актёра
19.00 | Дуры мы, дуры | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Разноцветный мир | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | 80 фактов о блокаде Ленинграда | 12+
10.00−19.00 | Молотов. Здоровый дух | 6+
10.00−19.00 | Просвещение: большие перемены | Мультимедийная выставка | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 16+
12.00−21.00 | Баньян | 12+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 12+
12.00−21.00 | Снежная пыль искрится на солнце | 12+
Органный концертный зал
19.00 | Мы — русичи! | Хорус-квартет. Концерт | 6+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Без барьеров | Выставка | 6+
18.00 | ВИА «Здравствуй, песня» | 12+
Планетарий
10.30 | Сказочная история о полётах в космос | 6+
12.00 | Круиз по Солнечной системе | 6+
15.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+
17.30 | Воздушные призраки | 12+
19.00 | Туманности | 12+
Ресторан «Кама»
19.00 | Ирина Салтыкова. Концерт | 18+
Театр «Век жизни»
19.30 | Носферату. Странная комедия | 16+
Театр «Данилин»
19.00 | Чемпион магии | Шоу Владимира Данилина | 6+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Головлёвы | 16+
Театр-Театр
14.00, 18.00 | Сонная лощина | 12+
19.00 | Премьера. Маузер | Сцена-Молот | 16+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−17.00 | Бестиарий русского рока | Авторский проект Юрия Шикина | 12+
12.00−17.00 | Времена года | Персональная выставка Ольги Гуськовой | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Выставка авторских кукол бренда Musa Russa | 6+
11.00−19.00 | Домой | 6+
Частная филармония «Триумф»
19.00 | Divas. Ольга Ступина & B-Band (Москва) | Джазовый концерт | 12+
24 февраля
Авторский театр «Белая овца»
17.00 | Зима. Евгений Гришковец | 16+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Ритмы Урала | Выставка Александра Гнётова | 12+
12.00−19.30 | Кунгурская палитра. Пленэры пермских мастеров | 0+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Слуга правосудия | 16+
— С думою о благе российском | 12+
— Чарлз Дарвин и его учение | 12+
— Старокитайская живопись тушью | 12+
— Коми-пермяки: традиции и язык | 16+
— Стойкий оловянный солдатик | 6+
— Пульс далёких планет | 16+
— Очарование таланта | 16+
— Биомеханика театра | 16+
Библиотека им. Пушкина
10.00−18.00 | Путешествие по России | Выставка участников фотостудии «Мамонт» | 12+
10.00−18.00 | Акварельное настроение | Выставка | 12+
Библиотека им. Тургенева
11.00−19.00 | От зимы до весны | Выставка | 6+
Галерея «Марис-арт»
12.00−16.00 | По сусекам | 16+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Миры. Внутреннее и внешнее | 0+
Дворец культуры железнодорожников
19.00 | Легенды шансона. Группа «Бутырка» | 16+
Дворец культуры им. Гагарина
18.00 | Легенды русского шансона Анатолий Полотно и Федя Карманов. За друзей | Праздничный концерт | 16+
Дворец культуры им. Калинина
9.00−21.00 | Арт-пространство проекта «О времени» | 12+
Дворец культуры им. Пушкина
19.00 | Последняя попытка | Спектакль | 16+
Дворец культуры им. Солдатова
19.00 | Любовь по-французски, или Просто бэби | Спектакль | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Разноцветный мир | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | 80 фактов о блокаде Ленинграда | 12+
10.00−19.00 | Молотов. Здоровый дух | 6+
10.00−19.00 | Просвещение: большие перемены | Мультимедийная выставка | 12+
Концертный зал «Музыкальная галактика»
15.00 | Вселенская красота музыки Иоганна Себастьяна Баха | Концерт классической музыки | 6+
Культурное пространство «Дом писателя»
18.00 | Концерт при свечах | Камерный оркестр «Орфей» | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 16+
12.00−21.00 | Баньян | 12+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 12+
12.00−21.00 | Снежная пыль искрится на солнце | 12+
Органный концертный зал
19.00 | Музыка без границ: Россия — Казахстан | Государственный струнный оркестр | 16+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Без барьеров | Выставка | 6+
Планетарий
10.30 | Проделки Луны | 6+
12.00 | Как Тимоша на ракете летал | 6+
15.00 | Дорога в космос нам открыта | 6+
17.30 | Призрак Вселенной | 12+
19.00 | Путешествие по Солнечной системе | 12+
Станция Пермь-2
16.40 | Хогвартс — экспресс Пермь | 6+
Театр «Век жизни»
15.00 | Каштанка | Мелодрама | 16+
19.30 | Н. Коляда. Всеобъемлюще | 16+
Театр «Данилин»
15.00 | Шутки-утки | Иллюзионное шоу клоунов № 1 | 6+
19.00 | Comedy Magic Show Станислава Колегова | 18+
Театр «У Моста»
18.00 | Ирландский герой — гордость Запада | 16+
Театр кукол
11.00 | Теремок | 0+
13.30 | Буратино | 6+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Спичка | Художественный фильм | 18+
Театр юного зрителя
14.00, 18.00 | Синий платочек | 12+
Театр-Театр
18.00 | Удачи, Марк! | 12+
15.00, 19.00 | Премьера. Маузер | Сцена-Молот | 16+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Бестиарий русского рока | Авторский проект Юрия Шикина | 12+
11.00−17.00 | Времена года | Персональная выставка Ольги Гуськовой | 12+
Центр досуга «Мотовилиха»
17.00 | Мировые хиты о любви. София и Татьяна Виноходовы | Концерт | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Выставка авторских кукол бренда Musa Russa | 6+
11.00−19.00 | Домой | 6+
Частная филармония «Триумф»
14.30 | Танцуй жизнь | Концертное шоу | 12+
19.00 | История Кармен | Пластический спектакль | 16+
25 февраля
Авторский театр «Белая овца»
17.00 | Зима. Евгений Гришковец | 16+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Кунгурская палитра. Пленэры пермских мастеров | 0+
12.00−19.30 | Ритмы Урала | Выставка Александра Гнётова | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Слуга правосудия | 16+
— С думою о благе российском | 12+
— Чарлз Дарвин и его учение | 12+
— Старокитайская живопись тушью | 12+
— Коми-пермяки: традиции и язык | 16+
— Стойкий оловянный солдатик | 6+
— Пульс далёких планет | 16+
— Очарование таланта | 16+
— Биомеханика театра | 16+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Миры. Внутреннее и внешнее | 0+
Дворец культуры им. Калинина
9.00−21.00 | Арт-пространство проекта «О времени» | 12+
Дворец культуры им. Солдатова
19.00 | Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | 80 фактов о блокаде Ленинграда | 12+
10.00−19.00 | Молотов. Здоровый дух | 6+
10.00−19.00 | Просвещение: большие перемены | Мультимедийная выставка | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 16+
12.00−21.00 | Баньян | 12+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 12+
12.00−21.00 | Снежная пыль искрится на солнце | 12+
Органный концертный зал
19.00 | Крылатые качели | 6+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Без барьеров | Выставка | 6+
Планетарий
10.30 | Космический рейс «Ну, погоди!» | 6+
12.00 | Приключения Хрумки в зимнем лесу | 6+
15.00 | Этот огромный, огромный мир | 6+
17.30 | Предание о звёздах | 12+
Театр «Век жизни»
11.00, 13.00 | Аленький цветочек | Сказка для всей семьи | 6+
19.30 | Премьера. М. Зощенко. История болезни | 16+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Ирландский герой — гордость Запада | 16+
Театр кукол
11.00 | Теремок | 0+
13.30 | Буратино | 6+
16.00 | Мастерская гримёра | Мастер-класс по изготовлению белого грима и ангруаза | 6+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Тщеславие | Психологическая монодрама | 16+
Театр юного зрителя
14.00, 18.00 | Синий платочек | 12+
Театр-Театр
18.00 | Удачи, Марк! | 12+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Бестиарий русского рока | Авторский проект Юрия Шикина | 12+
12.00−18.00 | Времена года | Персональная выставка Ольги Гуськовой | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Выставка авторских кукол бренда Musa Russa | 6+
11.00−19.00 | Домой | 6+