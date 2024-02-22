Певица Zivert отменила концерт в Новосибирске из-за проблем со здоровьем. Видеообращение к своим поклонникам на эту тему она выложила на своей странице в соцсетях.
Она сообщила, что болезнь, которая постигла ее 1,5 года назад, прогрессирует. И теперешнее ее состояние не позволяет ей вести активную концертную деятельность, выдерживать прежние нагрузки. Решающим в принятии такого решения стал недавний концерт певицы в Калининграде, после которого ее состояние резко ухудшилось.
Врачи запретили ей проводить концерты и корпоративы по крайней мере до осени 2024. Концерты Zivert в Европе будут полностью отменены.
Пока Zivert будет работать только на проекте «Голос».
Zivert не рассказала, чем именно больна. Но в 2020 году она призналась, что страдает генетическим заболеванием желчного пузыря.
В новосибирской «Локомотив Арене» Zivert должна была выступить 24 февраля.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске отменили концерты Кристины Орбакайте 8 и 9 марта.