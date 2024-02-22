Певица Zivert отменила концерт в Новосибирске из-за проблем со здоровьем.

Она сообщила, что болезнь, которая постигла ее 1,5 года назад, прогрессирует. И теперешнее ее состояние не позволяет ей вести активную концертную деятельность, выдерживать прежние нагрузки. Решающим в принятии такого решения стал недавний концерт певицы в Калининграде, после которого ее состояние резко ухудшилось.