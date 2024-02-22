Белстат: 54,1% населения считают белорусский родным языком

Согласно данным, 54,1% считают белорусский язык своим родным. Также выяснилось, что набольшее число людей, который в опросе назвали белорусский язык родным, проживают в Брестской области. Речь идет про 77%. В Витебской области указано 45,3%, в Могилевской — 46,1%, а в Гомельской — 47%. Также сказано, что в Гродненской области белорусский язык родным считают 54,5%, а в Минской — 59,5%.