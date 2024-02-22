Белстат: 54,1% населения считают белорусский родным языком

В Национальном статистическом комитете проинформировали, что 54,1% населения считают белорусский язык родным. Это следует из опроса, проведенного Белтстатом ко дню родного языка, который отмечался 21 февраля.
Согласно данным, 54,1% считают белорусский язык своим родным. Также выяснилось, что набольшее число людей, который в опросе назвали белорусский язык родным, проживают в Брестской области. Речь идет про 77%. В Витебской области указано 45,3%, в Могилевской — 46,1%, а в Гомельской — 47%. Также сказано, что в Гродненской области белорусский язык родным считают 54,5%, а в Минской — 59,5%.
В ведомстве заметили, что больше всего белорусский язык любят белорусы старше 70 лет. Указаны 13,4%. Что касается возрастной группы от 30 до 34 лет, то называются 9,6%. А в группе от 60 до 64 лет — 9,4%.