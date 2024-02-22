Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Казахстане утвердили лимиты на отстрел животных во время охоты

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 15 февраля 2024 года утвердил лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, на период с 15 февраля 2024 года по 15 февраля 2025 года включительно, сообщает Zakon.kz.
Источник: pixabay

Лимиты расписаны по областям Казахстана. В целом же разрешается охота на:

  • кабана — 17 177 особей;
  • марала — 1253 особи;
  • сибирскую косулю — 13 441 особь;
  • лося — 596 особей;
  • сибирского горного козла — 1356 особей;
  • бурого медведя — 176 особей;
  • рысь (кроме туркестанской) — 157 особей;
  • енотовидную собаку — 1994 особи;
  • корсака — 13 465 особей;
  • лисиц — 56 665 особей;
  • американскую норку — 3234 особи;
  • барсука — 15 592 особи;
  • горностая — 6649 особей;
  • ряд других животных.

Также установлены лимиты на охоту птиц:

  • гуси — 94 2079 особей;
  • утки — 1 848 290 особей;
  • лысуха — 347 515 особей;
  • кулики — 51 953 особи;
  • тетерев — 27 418 особей;
  • фазанов — 82 652 особи;
  • куропаток — 120 924 особи;
  • перепелов — 55 553 особи;
  • голубей — 141 045 особей;
  • ряд других птиц.

Вместе с тем установлены квоты на изъятие в научных целях (в пределах квоты резервного фонда охотничьих угодий):

  • кабан — 134 особи;
  • марал — 14 особей;
  • косуля — 143 особи;
  • лось — 11 особей;
  • сайгак — 5062 особи;
  • сибирский горный козел — 5 особей;
  • серый бурый медведь (кроме тянь-шанского) — 3 особи;
  • рысь (кроме туркестанской) — 4 особи.

Кроме того, в научных целях изымаются другие виды животных, среди которых корсак, лисица, барсук, волк, соболь, заяц и т. д. и птицы, в том числе: гуси, утки, лысуха, тетерев, куропатка.

Указывается, что изъятие копытных животных в научных целях можно производить до 31 декабря 2024 года.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

экология