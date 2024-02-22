В Казахстане утвердили лимиты на отстрел животных во время охоты

Лимиты расписаны по областям Казахстана. В целом же разрешается охота на:
- кабана — 17 177 особей;
- марала — 1253 особи;
- сибирскую косулю — 13 441 особь;
- лося — 596 особей;
- сибирского горного козла — 1356 особей;
- бурого медведя — 176 особей;
- рысь (кроме туркестанской) — 157 особей;
- енотовидную собаку — 1994 особи;
- корсака — 13 465 особей;
- лисиц — 56 665 особей;
- американскую норку — 3234 особи;
- барсука — 15 592 особи;
- горностая — 6649 особей;
- ряд других животных.
Также установлены лимиты на охоту птиц:
- гуси — 94 2079 особей;
- утки — 1 848 290 особей;
- лысуха — 347 515 особей;
- кулики — 51 953 особи;
- тетерев — 27 418 особей;
- фазанов — 82 652 особи;
- куропаток — 120 924 особи;
- перепелов — 55 553 особи;
- голубей — 141 045 особей;
- ряд других птиц.
Вместе с тем установлены квоты на изъятие в научных целях (в пределах квоты резервного фонда охотничьих угодий):
- кабан — 134 особи;
- марал — 14 особей;
- косуля — 143 особи;
- лось — 11 особей;
- сайгак — 5062 особи;
- сибирский горный козел — 5 особей;
- серый бурый медведь (кроме тянь-шанского) — 3 особи;
- рысь (кроме туркестанской) — 4 особи.
Кроме того, в научных целях изымаются другие виды животных, среди которых корсак, лисица, барсук, волк, соболь, заяц
Указывается, что изъятие копытных животных в научных целях можно производить до 31 декабря 2024 года.
Приказ вводится в действие со дня подписания.