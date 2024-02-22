Владельцы собак в Хабаровске не хотят убирать за своими питомцами

Просьбы и призывы уже пролетели по домовым чатам. Однако людей, которые собирают в пакеты продукты жизнедеятельности и выбрасывают их, пока не видно. Жители Индустриального района Хабаровска обратились в редакцию и рассказали, что пытались сделать замечания выгуливающим собак людям. Все было предельно лаконично: