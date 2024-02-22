Владельцы собак в Хабаровске не хотят убирать за своими питомцами

Просьбы и призывы уже пролетели по домовым чатам. Однако людей, которые собирают в пакеты продукты жизнедеятельности и выбрасывают их, пока не видно. Жители Индустриального района Хабаровска обратились в редакцию и рассказали, что пытались сделать замечания выгуливающим собак людям. Все было предельно лаконично:
«Пожалуйста, уберите за своей собакой».
В ответ, как правило, следовали возмущения и главный аргумент:
«Само весной растает».
Владельцев собак призывают убирать фекалии своих питомцев. Весной экскременты не тают, их собирают волонтеры и просто неравнодушные граждане, которые хотят жить в чистом городе. Помогите им, просто уберите за своей собакой.