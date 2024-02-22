Бикинский район Хабаровского края защитят от наводнений

— В 2020 году из-за селей уровень воды в Бире стремительно поднялся за сутки более чем на один метр. В результате этого были подтоплены дома на улице Центральная. Их владельцам пришлось за свои средства арендовать экскаватор для отвода воды. Тогда же, в ходе рабочей поездки в Бикинский район, губернатор края Михаил Дегтярев лично побывал в Лермонтовке и дал поручение провести расчистку русла реки Бира, чтобы предотвратить в дальнейшем угрозу затопления жилых домов и инфраструктуры, а также не допустить нанесение экологического ущерба природной среде, — прокомментировал министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.