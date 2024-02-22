Бикинский район Хабаровского края защитят от наводнений

Близ села Лермонтовка в Бикинском районе Хабаровского края продолжаются работы по расчистке реки Бира. Комплекс мер поможет решить давнюю проблему жителей — частые наводнения, от которых страдают дома и сельское хозяйство, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В 2020 году из-за селей уровень воды в Бире стремительно поднялся за сутки более чем на один метр. В результате этого были подтоплены дома на улице Центральная. Их владельцам пришлось за свои средства арендовать экскаватор для отвода воды. Тогда же, в ходе рабочей поездки в Бикинский район, губернатор края Михаил Дегтярев лично побывал в Лермонтовке и дал поручение провести расчистку русла реки Бира, чтобы предотвратить в дальнейшем угрозу затопления жилых домов и инфраструктуры, а также не допустить нанесение экологического ущерба природной среде, — прокомментировал министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.
Общая стоимость работ составляет 50 миллионов рублей. Расчистка русла реки ведется с прошлого года. Полностью закончить масштабный комплекс мероприятий специалисты рассчитывают в 2025 году.
В ближайшее время подобные работы по защите от паводков начнутся на отдельных участках русел Красная Речка, Кия, Черная, Гнилая Падь и Полежаевка на территории Хабаровска.