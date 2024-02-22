«Близкий родственник» человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапокс

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. Вирус аляскапокс — «близкий родственник» человеческой оспы, которую удалось ликвидировать более 40 лет назад. Чтобы не допустить распространения нового вируса, за ним следует тщательно наблюдать, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
По информации департамента здравоохранения штата Аляска, на полуострове Кенай США от вируса аляскапокс скончался пенсионер. По одной из версий, он заразился от своей кошки. Умерший лечил онкологию, поэтому у него был ослаблен иммунитет, отметили в Роспотребнадзоре.
«Это ортопоксвирус, он близкий родственник, так скажем, другого ортопоксвируса, который назывался человеческая оспа, и она была ликвидирована в 1980-м году. Тогда сразу встал вопрос о том, чтобы вести более пристальное наблюдение за ортопоксвирусами», — цитирует Онищенко РИА Новости.
По его словам, в 2015 году вирус аляскапокс был обнаружен у пяти человек, которые выздоровели, недавний случай стал летальным. Это свидетельствует о том, что вирус может преодолевать межвидовой барьер между человеком и дикой природой, поэтому, чтобы болезнь не распространялась, за аляскапоксом нужно вести наблюдение.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заверили, что риски завоза вируса аляскапокс на территорию Российской Федерации исключены.
Вирус аляскапокс, в основном, встречается у мелких млекопитающих и чаще всего у красных полевок и землероек. Также распространять вирус могут домашние питомцы — кошки и собаки. На сегодня не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку.