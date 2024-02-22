«Близкий родственник» человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапокс

По его словам, в 2015 году вирус аляскапокс был обнаружен у пяти человек, которые выздоровели, недавний случай стал летальным. Это свидетельствует о том, что вирус может преодолевать межвидовой барьер между человеком и дикой природой, поэтому, чтобы болезнь не распространялась, за аляскапоксом нужно вести наблюдение.