Жителям Красноярска окажут бесплатную психологическую помощь

Занятия по групповой психологической поддержке организовывает Центр продвижения молодёжных проектов «Вектор» на базе открытого пространства «Семейная лаборатория». Об этом рассказывают в пресс-службе администрации Красноярска.
«Встречи пройдут в формате групповой консультации. Участники сами смогут задать вектор обсуждения. Куратором групп будет квалифицированный психолог с многолетним опытом работы Мария Гагарина», — рассказывают в мэрии.
Занятия будут проходить в двух группах: молодые мамы от 18 до 35 лет и общие группы для горожан от 21 до 35 лет. В каждой группе будет не более 10 человек.
Занятия будут проходить бесплатно, набор уже открыт. Записаться можно в группе «Семейной лаборатории» во «ВКонтакте».