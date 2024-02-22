Последние новости Воронежа на 22 февраля 2024 года: отравление угарным газом, выброшенный из окна младенец и интерактивная карта капремонта

Житель Воронежской области решил поиграть на бирже и отдал мошенникам 3,5 миллиона. 36-летний мужчина из Богучарского района увидел в интернете рекламу легкого заработка. Зарегистрировался на указанном сайте, и вскоре ему позвонил незнакомец. Он предложил потерпевшему внести на брокерский счет 10 тысяч рублей. Через несколько дней сумма на нем якобы увеличилась. Богучарец поверил, что начал зарабатывать. И за десять дней перевел на виртуальный счет 3,5 миллиона рублей личных накоплений. Лже-брокер пытался убедить зачислить еще средств, но у потерпевшего деньги закончились, а оформлять кредит он не захотел. Тогда аферист резко оборвал разговор, а личный кабинет богучарца оказался заблокирован. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».