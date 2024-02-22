Последние новости Воронежа на 22 февраля 2024 года: отравление угарным газом, выброшенный из окна младенец и интерактивная карта капремонта

Двое жителей Воронежской области насмерть отравились газом. Несчастье произошло в поселке Отрадное Новоусманского района. 20 февраля в доме на улице Первомайской родственники обнаружили тела 65-летнего хозяина и его 43-летней сожительницы. До этого они три дня не отвечали на звонки. Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, предварительная причина гибели — отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Максимальный срок наказания по ней — четыре года лишения свободы. Правоохранители назначили ряд экспертиз. Допрашивают свидетелей.
В Воронеже появилась интерактивная карта капремонта многоэтажек в 2024 году. На ней отмечен 551 дом. При клике на любой из них появляется окно с перечнем предусмотренных работ. Также для пользователей доступна строка поиска. Кстати, на карте можно ознакомиться не только со списком предусмотренных работ, но и с проектно-сметной документацией и с тем, как будут контролировать деятельность специалистов в той или иной высотке. Интерактивный сервис доступен для просмотра на сайте регионального Фонда капитального ремонта.
В Воронеже мать выбросила новорожденного ребенка с четвертого этажа. По версии следствия, в ночь на 18 февраля 17-летняя девушка родила живого мальчика, а потом выкинула его из окна многоэтажки. Младенец получил травмы головы, груди и живота, от чего скончался. Только через два дня тело малыша обнаружили на улице местные жители. Сотрудники регионального следственного управления СКР, возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Юной горожанке грозит до пяти лет лишения свободы. Кстати, изначально девушка попыталась убедить правоохранителей в том, что младенец родился мертвым, а она просто избавилась от его тела.
В ближайшие годы в Воронежской области планируют запустить программу оздоровления реки Дон. Об этом сообщил на пресс-конференции министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Бажанов. Проект предполагает строительство очистных сооружений на предприятиях, расположенных в бассейне водоема. По данным областного ведомства, это около 10 объектов, стоимость которых оценивается в 13 миллиардов рублей. По планам правительства, реализация программы начнется в 2025 году. Ее целью является сокращение объемов неочищенных стоков, загрязняющих реку.
Житель Воронежской области решил поиграть на бирже и отдал мошенникам 3,5 миллиона. 36-летний мужчина из Богучарского района увидел в интернете рекламу легкого заработка. Зарегистрировался на указанном сайте, и вскоре ему позвонил незнакомец. Он предложил потерпевшему внести на брокерский счет 10 тысяч рублей. Через несколько дней сумма на нем якобы увеличилась. Богучарец поверил, что начал зарабатывать. И за десять дней перевел на виртуальный счет 3,5 миллиона рублей личных накоплений. Лже-брокер пытался убедить зачислить еще средств, но у потерпевшего деньги закончились, а оформлять кредит он не захотел. Тогда аферист резко оборвал разговор, а личный кабинет богучарца оказался заблокирован. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».