В праздничные дни в Приморье увеличат количество вагонов в электричках

25 февраля состав № 6365 Владивосток — Спасск-Дальний (отправлением в 11:01) выйдет на маршрут в увеличенной составности — восемь вагонов. С таким же количеством выйдет и поезд 6366 Спасск-Дальний — Владивосток (отправлением в 15:55);