В праздничные дни в Приморье увеличат количество вагонов в электричках

В преддверии праздничных дней в Приморье будет увеличена составность пассажирских поездов на ключевых маршрутах. Такое соглашение достигнуто между Минтрансом края и компанией-перевозчиком, сообщает ИА PrimaMedia.
Это временное изменение поможет избавить от перегрузки вагоны пригородных поездов во время праздников.
25 февраля состав № 6365 Владивосток — Спасск-Дальний (отправлением в 11:01) выйдет на маршрут в увеличенной составности — восемь вагонов. С таким же количеством выйдет и поезд 6366 Спасск-Дальний — Владивосток (отправлением в 15:55);
7 марта поезд № 6709/6712/6714 Владивосток — Сибирцево — Арсеньев — Новочугуевка (отправлением в 21:48) выйдет на маршрут составностью два вагона;
8 марта поезду № 6711/6713/6716 Новочугуевка — Арсеньев — Сибирцево — Владивосток (отправлением в 21:55) также добавят два вагона.
10 марта по восемь вагонов добавят составам № 6365 Владивосток — Спасск-Дальний (отправлением в 11:01) и № 6366 Спасск-Дальний — Владивосток (отправлением в 15:55).