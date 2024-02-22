Застрявший на 13 месяцев в Мозамбике моряк вернулся домой в Новосибирск

В Новосибирск вернулся моряк Виктор Абусагитов, который вместе с еще одним членом экипажа Вениамином Кривицким вынужденно провел 13 месяцев в Мозамбике. Об этом сообщилаа Генеральные прокуратура РФ.
Моряки несколько месяцев не могли покинуть рыболовное судно в порту города Мапуту.
«По поручению Генпрокурора России было установлено, что представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика. А их общегражданские заграничные паспорта были сданы в местную миграционную службу», — говорится в сообщении.
В интервью РЕН ТВ Абусагитов поблагодарил российское консульство, сотрудники которого помогали все это время им с едой и водой, и Генеральную прокуратуру РФ за эвакуацию.
Напомним, бывший моряк из Новосибирска рассказал, почему стал дворником.