Застрявший на 13 месяцев в Мозамбике моряк вернулся домой в Новосибирск

«По поручению Генпрокурора России было установлено, что представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика. А их общегражданские заграничные паспорта были сданы в местную миграционную службу», — говорится в сообщении.