ГАИ дало рекомендации водителям и пешеходам из-за тумана

Водителям в этих условиях рекомендуется:
- ️снижать скорость, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости;
- увеличивать дистанцию и боковой интервал;
- включать внешние световые приборы;
- отказаться от маневров, особенно обгонов;
- быть предельно внимательными и осторожными, и не отвлекаться на гаджеты.
Тем водителям, у которых небольшой опыт управления автомобилем, лучше отказаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходам ГАИ рекомендует использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что водители видят идущего человека и пропускают его.
Напомним, что синоптики из-за погодных условий объявили на четверг желтый уровень опасности.