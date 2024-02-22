ГАИ дало рекомендации водителям и пешеходам из-за тумана

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Из-за тумана в столице снижена видимость, сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности, об этом предупредили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.