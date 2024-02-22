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ГАИ дало рекомендации водителям и пешеходам из-за тумана

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Из-за тумана в столице снижена видимость, сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности, об этом предупредили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 80% 762 мм рт. ст. +3°
Источник: Sputnik.by

Водителям в этих условиях рекомендуется:

  • ️снижать скорость, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости;
  • увеличивать дистанцию и боковой интервал;
  • включать внешние световые приборы;
  • отказаться от маневров, особенно обгонов;
  • быть предельно внимательными и осторожными, и не отвлекаться на гаджеты.

Тем водителям, у которых небольшой опыт управления автомобилем, лучше отказаться от поездок на личном транспорте.

Пешеходам ГАИ рекомендует использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что водители видят идущего человека и пропускают его.

Напомним, что синоптики из-за погодных условий объявили на четверг желтый уровень опасности.