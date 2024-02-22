Синоптики пообещали волгоградцам похолодание до −18 градусов

По сообщениям Волгоградского ЦГМС, существенных осадков в области в ближайшие три дня не ожидается. Лишь в некоторых районах 22 февраля может пойти небольшой снег. Днем температура воздуха составит −3…-8 градусов, а юго-восточный ветер будет достигать скорости до 12 м/с. Ночью ударит мороз до −18 градусов, скорость ветра составит 4−9 м/с. В самом Волгограде в четверг днем будет чуть теплее — до −5 днем и до −11 ночью.