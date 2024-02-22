Синоптики пообещали волгоградцам похолодание до −18 градусов

По сообщениям Волгоградского ЦГМС, существенных осадков в области в ближайшие три дня не ожидается. Лишь в некоторых районах 22 февраля может пойти небольшой снег. Днем температура воздуха составит −3…-8 градусов, а юго-восточный ветер будет достигать скорости до 12 м/с. Ночью ударит мороз до −18 градусов, скорость ветра составит 4−9 м/с. В самом Волгограде в четверг днем будет чуть теплее — до −5 днем и до −11 ночью.
В ночь на пятницу по области может снова пройти небольшой снег, температура воздуха при прояснениях опустится до −16 градусов, днем потеплеет до −1. В областном центре снова будет достаточно ветрено, −6…-8 градусов ночью, −2…-4 градуса днем. Примерно такая же погода сохранится в Волгограде и 24 февраля, а по области ночью снова похолодает до −18 градусов.
Автомобилистам напоминают, что на дорогах региона продолжает лежать лед, поэтому в эти дни стоит быть особенно внимательными за рулем.