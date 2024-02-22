Продовольственные ярмарки развернутся во Владивостоке в выходные

Свежая продукция от местного производителя будет продаваться во Владивостоке в предстоящие выходные, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ярмарки продовольственных товаров развернут прилавки в субботу и воскресенье в разных районах города с 9.00 до 20.00.