Продовольственные ярмарки развернутся во Владивостоке в выходные

Свежая продукция от местного производителя будет продаваться во Владивостоке в предстоящие выходные, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ярмарки продовольственных товаров развернут прилавки в субботу и воскресенье в разных районах города с 9.00 до 20.00.
24 и 25 февраля, в субботу и воскресенье, продовольственные фермерские товары будут представлены на ярмарке в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2 г.
25 февраля, в воскресенье, фермеры будут ждать своих покупателей на Басаргина, 15.
Напоминаем, ежедневно по адресам Русская, 68/1, Пихтовая, 8, Океанский проспект, 140 и Жигура, 46 в павильонах проекта «Доступное Приморье» торгуют продовольственными товарами от местных производителей по доступной цене. Здесь будут продаваться овощи, мясная и молочная продукция, хлеб и многое другое.