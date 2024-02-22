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Почему 80% казахстанцев посещают поликлиники лишь один раз?

АСТАНА, 22 фев — Sputnik. Несмотря на рост финансирования, эффективность работы системы медстрахования (ОСМС) под вопросом, заявил глава Фонда медстрахования Абылкаир Скаков.
Источник: Sputnik.kz

В 2023 году 14 млн казахстанцев обратились за амбулаторными услугами. 84% из них совершили однократный визит к врачу, сообщил Скаков на расширенном заседании коллегии Минздрава.

По словам Скакова, это косвенно подтверждает то, что пациенты вынуждены или склонны пользоваться платными услугами.

«Между тем динамическим наблюдением охвачены только 3,4%. Это менее полумиллиона человек, или чуть более 1,5 тыс. человек в среднем в день по стране. При этом более трети оказанных в 2023 году услуг приходится на консультативно-диагностическую помощь».

говорит Скаков.

Охват динамическим наблюдением пациентов с 1,5 млн до 600 тысяч снизился в постковидный период, несмотря на рост финансирования, подчеркнул спикер.

«Так, видится необходимым срочное смещение акцентов с освоения на результат и ориентация работы и оценки первичного звена на человекоцентричный подход», — сказал глава правления фонда.

В целом, расходы на амбулаторно-поликлиническом уровне составили 956 млрд тенге, они полностью освоены. Но общая их эффективность под вопросом, заключил Скаков.

медицина