Почему 80% казахстанцев посещают поликлиники лишь один раз?

«Между тем динамическим наблюдением охвачены только 3,4%. Это менее полумиллиона человек, или чуть более 1,5 тыс. человек в среднем в день по стране. При этом более трети оказанных в 2023 году услуг приходится на консультативно-диагностическую помощь».