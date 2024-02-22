Владимир Путин наградил орденом писателя — уроженца Волгоградской области

Согласно документу писатель и критик Павел Басинский, родом из Фролово Волгоградской области, был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Ранее, в 2019 году, автор книг о жизни и творчестве Льва Толстого, Максима Горького и других классиков был удостоен госпремии за вклад в развитие отечественной литературы.
Отметим, Павел Басинский родился в городе Фролово в 1961 году, детство и юность провел в Волгограде. Сейчас проживает в Москве, является членом Творческого совета Ассоциации союзов писателей и издателей России.