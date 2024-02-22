23 февраля в Алматы прозвучат сирены

«В день сейсмотренировки в 10:00 будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехват теле- и радиоканалов. В связи с тем, что сейсмотренировка проводится в холодное время года, просим всех руководителей, население города эвакуироваться в теплой одежде».