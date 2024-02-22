23 февраля в Алматы прозвучат сирены

Как отметил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Нурлан Атыгаев, по распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям оперативная группа МЧС уже начала масштабную агитационно-пропагандистскую работу среди населения мегаполиса.
«В преддверии Всемирного дня гражданской обороны 23 февраля в 10:00 в Алматы начнется общегородская сейсмотренировка. Целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы жители заранее знали о маршрутах эвакуации, безопасных местах, подготовили тревожные чемоданчики».
По его словам, в рамках подготовки к сейсмотренировке с 21 февраля проводится перехват теле- и радиоканалов с заставкой о предстоящей плановой общегородской сейсмотренировке с рекомендациями сохранять спокойствие.
«В день сейсмотренировки в 10:00 будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехват теле- и радиоканалов. В связи с тем, что сейсмотренировка проводится в холодное время года, просим всех руководителей, население города эвакуироваться в теплой одежде».