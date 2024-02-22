Новая глава Минзрава рассказала, как намерена бороться с распространением кори в Казахстане

Акмарал Альназарова в ходе расширенного заседания коллегии министерства здравоохранения подчеркнула, что широкое распространение кори в Казахстане свидетельствует о системных недоработках по прогнозированию, контролю и профилактике заболевания и в целом вакциноуправляемых инфекционных заболеваний.
«В этой связи считаю необходимым усилить систему прогнозирования и контроля за инфекционными заболеваниями, обеспечить цифровизацию учёта профилактических прививок и движения вакцин с возможностью слежения за температурным режимом в формате реального времени, обучить медработников на всех уровнях здравоохранения, проинформировать население о важности вакцинации в профилактике управляемых инфекций совместно с заинтересованными органами и ведомствами».
Она добавила, что в эту работу необходимо привлечь НПО и экспертное сообщество с разработкой детальных медиа-планов.