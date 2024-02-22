Новая глава Минзрава рассказала, как намерена бороться с распространением кори в Казахстане

«В этой связи считаю необходимым усилить систему прогнозирования и контроля за инфекционными заболеваниями, обеспечить цифровизацию учёта профилактических прививок и движения вакцин с возможностью слежения за температурным режимом в формате реального времени, обучить медработников на всех уровнях здравоохранения, проинформировать население о важности вакцинации в профилактике управляемых инфекций совместно с заинтересованными органами и ведомствами».