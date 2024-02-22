Число детских домов уменьшилось в Казахстане

Ежегодно граждане Казахстана принимают в семью порядка 1000 детей-сирот. За три года количество детских домов уменьшилось на 21 организацию", — рассказала председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова во время брифинга на площадке СЦК.