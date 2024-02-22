Петербург 22 февраля встречает тепло Атлантики

По периферии обширного атлантического циклона в Северную столицу 22 февраля начнут активно поступать тёплые и влажные воздушные массы. В регионе ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящие в дожди, на дорогах и тротуарах гололедица.