Обсудим Карлсона, отметим 23 февраля и посетим шоу «Дамские угодники». Как провести выходные в Краснодаре весело и познавательно

Карлсон, который живет на крыше.
В образовательном центре «Advance» в Краснодаре каждый месяц проходит детский книжный клуб. Во время встреч с юными любителями книг и их родителями обсуждают лучшие детские истории и их смыслы.
«В феврале участники клуба знакомятся дома с произведением Астрид Линдгрен. Они изучают сказку “Малыш и Карлсон, который живет на крыше”», — рассказали в книжном клубе.
После того, как ребята прочтут книгу, они вместе с филологом Анастасией Черновой будут разбираться в характеристиках героев, вопросах дружбы и последствиях проказ.
Симфо-рок-шоу.
В Краснодаре в ДК железнодорожников пройдет праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества. Во время выступления «Легенды русского рока» зрители смогут погрузиться в мультимедийное, лазерное симфо-рок-шоу в исполнении Avatar Cinematic Orchestra — ACO с хором.
«Во время выступления на сцене будет установлен огромный мультимедийный экран. А великолепные голоса солистов хора-сопрано, альт, баритон воспроизведут незабываемые песни, давно полюбившихся артистов», — поделились организаторы концерта.
Во время симфо-рок-шоу зрители услышат лучшие рок хиты легендарных Российских коллективов: «Кино», «Ария», «Чайф», «Мумий Тролль», «Алиса», «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Король и Шут», «Звери» и другие. Все они будут в симфонической обработке с оригинальными авторскими аранжировками.
Дамские угодники.
В преддверии праздника всех женщин в ДК железнодорожников пройдет настоящее женское шоу. На нем метают побывать тысячи зрительниц по всей стране.
«Интерактивное, фантазийное танцевальное шоу “Дамские угодники” — это настоящий театр, который создан мужчинами, чье призвание — создавать красоту в танце, специально для женщин. Сплав юмора, танцевальных номеров и неожиданных сюжетов. Настоящее безумие для прекрасной половины человечества!», — сообщили постановщики дамского шоу.
Шоу «Дамские угодники» часто называют «танцевальным камеди-клабом». Такое прозвище оно получило благодаря сочетанию искрометного юмора и интерактиву со зрителями, а также ярким танцевальным постановкам и качественной хореографии.
Без сомнений, танцевальное шоу вызовет у зрителей бурю эмоций! А после него все присутствующие получат приятный бонус. Зрители смогут сфотографироваться с артистами прямо на сцене.