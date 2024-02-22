Коридор затмений 2024: когда будет и чего ожидать от каждого

Из представленного материала вы узнаете:
- О весеннем коридоре затмений.
- Коридоре затмений, который пройдет осенью.
Когда будет коридор затмений в 2024? В этом году будет два коридора затмений — весенний и осенний. Они пройдут в период с 25 марта по 8 апреля и с 18 сентября по 2 октября.
Весенний коридор затмений
Сколько раз в год бывает коридор затмений? Стандартное количество коридоров затмений — два-четыре, хотя их бывает и больше (до восьми). В 2024 году землян ждет два коридора затмений. Оба они пройдут на оси Овен—Весы.
Весенний коридор затмений начнется 25 марта и будет характеризоваться параметрами, которые представлены в картах астролога Энни Хиз:
- Начинается с полутеневого лунного затмения в Весах. Луна не полностью скроется за тенью Земли, а на 95,5%.
- Завершается полным солнечным затмением в Овне, когда Луна полностью закроет Солнце на 4,5 минут.
- Луна и Солнце будут в оппозиции друг к другу.
Лунное затмение можно будет увидеть с территории Западной Европы, Северной и Южной Америки, Австралии, Северо-Восточной Азии, Африки, в Тихом океане и Атлантике, Арктике и Антарктиде. Солнечное затмение откроется жителям Канады и Мексики. Страны Западной Европы увидят его как частичное, с эффектом сумерек. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, до 2044 года это будет последнее полное солнечное затмение, видимое на территории США.
Лунное затмение сильнее всех затронет жизнь Овнов и Весов, рожденных с 23 по 30 число в марте и сентябре, Раков и Козерогов, рожденных с 23 по 30 число в июне и декабре. Солнечное затмение повлияет на людей тех же знаков, рожденных с 1 по 13 число в апреле, октябре, июле и январе.
В сфере влияния коридора затмений отношения и ценность любви. Созависимые связи, которые построены на хитрости и манипуляциях, разрушатся. Наибольшим рискам подвержены пары, в которых люди ревнуют, завидуют и подавляют друг друга. Наружу выйдет сексуальная несовместимость и отсутствие влечения к партнеру.
Рекомендации на период весеннего коридора затмений:
- Избегайте беспочвенных конфликтов, которые будут вспыхивать из-за усиленной эмоциональной нагрузки.
- Не спешите с принятием решений в новом деле. Все обдумайте, заручитесь поддержкой экспертов.
- Не обсуждайте вопросы вступления в брак, рождения детей, развода и раздела имущества.
- Не копите обиды и негативные эмоции. Не встревайте в драки.
- Наводите порядок в доме, чтобы очистить пространство и гармонизировать внутреннее состояние.
- Проводите ритуалы для энергетического обновления.
Чтобы сохранить и укрепить отношения в романтических союзах, развивайтесь и мотивируйте друг друга. Найдите общее хобби и увлечение. Весенний коридор затмений пройдет проще для тех, у кого есть чувство юмора, легкое и позитивное отношение к жизни. Он завершится 8 апреля 2024 года солнечным затмением. Его можно будет наблюдать на сайте Space, который посвящен новостям космоса в режиме реального времени.
Осенний коридор затмений
Коридор затмений — удачный момент для трансформации судьбы и выхода на новый уровень жизни. Осенний коридор пройдет в период с 18 сентября по 2 октября 2024 года. Его особенности:
- Начинается с частного лунного затмения в Рыбах. Только часть Луны будет находиться в тени Земли. Северный кармический узел в момент лунного затмения расположится в Овне.
- Завершится кольцеобразным солнечным затмением в Весах. Будет возможность наблюдать внешний край светящегося солнечного диска. Явление продлится 7,25 минут.
Лунное затмение можно будет наблюдать из Австралии, США, Африки, Восточной Азии и с территории стран Западной Европы. Солнечное затмение будет заметным на территории стран Южной Америки, на юго-востоке Тихого океана, в Чили и Аргентине.
Астролог Сьюзан Миллер убеждена, что затмения заставляют людей меняться. Лунное затмение осени перевернет с ног на голову жизнь Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. Наибольшее влияние космических энергий прочувствуют те, кто рожден с 15 по 21 число в марте, июне, сентябре и декабре. Солнечное затмение трансформирует жизнь Овнов, Раков, Весов и Козерогов. Сильнее всего его почувствуют все, кто рожден 25 марта-3 апреля, 25 июня-3 июля, 25 сентября-3 октября и после 25 декабря.
Это хорошие дни для смены работы и повышения зарплаты. Самое время вспомнить свои заслуги и потребовать их достойной оценки. Перемены придут и в отношения. Сложнее всего будет людям, которые нуждаются в любви и внимании. Им понадобится опекающий, заботливый партнер, друг, родитель.
Романтики вдохновятся и засыплют партнера цветами, подарками и комплиментами. Те, кто ощущал психическую нестабильность, должны быть особенно аккуратны, желательно посетить психолога. Сон станет тревожным, многие будут видеть кошмары.
Рекомендации на период осеннего коридора затмений:
- Для поддержания гармонии и позитивного настроения создавайте комфорт в доме.
- Занимайтесь творчеством, рисуйте, вышивайте, лепите.
- Уединитесь, чтобы провести самоанализ, помедитировать и переоценить ситуацию в жизни.
- Перед сном принимайте ванны с морской солью и лекарственными травами.
- Избегайте общения с психически нездоровыми людьми и с теми, кто склонен к зависимостям от алкоголя и психоактивных веществ.
Многие пары задумаются, что они делают вместе и стоит ли продолжать общий путь. В отношениях всплывут вопросы выгоды и взаимности. На поверхность всплывут комплексы по поводу внешности и талантов. Это самое время для того, чтобы улучшить имидж и покорить сцену.
Коридор затмений — это не только испытания, но и возможности. Заранее подготовьтесь, правильно проживите эти периоды и используйте их для улучшения жизни. Переосмыслив прошлое, пройдите преобразования ради счастливого будущего.