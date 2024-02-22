Коридор затмений 2024: когда будет и чего ожидать от каждого

Чтобы сохранить и укрепить отношения в романтических союзах, развивайтесь и мотивируйте друг друга. Найдите общее хобби и увлечение. Весенний коридор затмений пройдет проще для тех, у кого есть чувство юмора, легкое и позитивное отношение к жизни. Он завершится 8 апреля 2024 года солнечным затмением. Его можно будет наблюдать на сайте Space, который посвящен новостям космоса в режиме реального времени.