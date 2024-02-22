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Воронежские синоптики поделились прогнозом на длинные выходные

Горожан ждёт потепление.
Сейчас в Ричмонде: 0 м/с 86% 763 мм рт. ст. +3°
Источник: АиФ Воронеж

Прогнозом погоды на длинные выходные поделился региональный Гидрометцентр.

23 февраля облачно. Ночью возможны осадки в виде снега, днём — без существенных осадков. Ветер юго-восточный. Ночью его порывы составят 5−10, днём они усилятся до 8−13 м/с. Температура ночью будет варьироваться в пределах от −2° до −4°, днём синоптики прогнозируют около 0°.

24 февраля облачно с прояснениями, без осадков. Порывы юго-восточного ветра составят 7−12 м/с. Температура ночью — −2°, днём — 0°.

25 февраля облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный — 7−12 м/с. Температура ночью составит −3°, днём — −0°.

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