Воронежские синоптики поделились прогнозом на длинные выходные

Прогнозом погоды на длинные выходные поделился региональный Гидрометцентр.
23 февраля облачно. Ночью возможны осадки в виде снега, днём — без существенных осадков. Ветер юго-восточный. Ночью его порывы составят 5−10, днём они усилятся до 8−13 м/с. Температура ночью будет варьироваться в пределах от −2° до −4°, днём синоптики прогнозируют около 0°.
24 февраля облачно с прояснениями, без осадков. Порывы юго-восточного ветра составят 7−12 м/с. Температура ночью — −2°, днём — 0°.
25 февраля облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный — 7−12 м/с. Температура ночью составит −3°, днём — −0°.