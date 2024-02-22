Воронежские синоптики поделились прогнозом на длинные выходные

23 февраля облачно. Ночью возможны осадки в виде снега, днём — без существенных осадков. Ветер юго-восточный. Ночью его порывы составят 5−10, днём они усилятся до 8−13 м/с. Температура ночью будет варьироваться в пределах от −2° до −4°, днём синоптики прогнозируют около 0°.