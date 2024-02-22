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В Новосибирске 29 контрафактных айфонов с таможни продают за 2 млн рублей

В Новосибирске за 2 млн рублей продают партию контрафактных айфонов, которые были изъяты таможенниками.
Источник: Reuters

Об этом сообщил портал Сиб.фм.

Имя владельца техники неизвестно. Но на некоторых коробках указаны данные некоего Мирзохида Асимджана.

В Новосибирске айфоны не прошли оформление таможенных процедур.

В Новосибирске на торги выставили 29 телефонов, почти на 2 миллиона рублей, обратил внимание Сиб.фм.

По данным Росимущества, вся партия была изъята по решению суда как не прошедшая таможенную процедуру.

Лот уже выставлен на торги на площадке ГИС-Торги по стартовой цене 1 988 160 рублей. Это, в среднем, по 68, 5 тыс. за штуку.

Судя по фото, в партии присутствуют не только айфоны, но и флагманские модели «Самсунг», а наличие чехлов может говорить о том, что часть гаджетов являются подержанными.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что сибирские таможенники возбудили почти 100 дел из-за контрабанды.

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