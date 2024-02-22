Мусульмане Казахстана готовятся к месяцу Рамазан и посту Ораза

«Один из больших вопросов, на который следует обратить внимание, заключается в том, что с 1 марта 2024 года наша страна перейдет на единый часовой пояс. На протяжении года казахстанские ученые и специалисты различных областей изучали вопрос установления единого часового пояса на территории Казахстана. В связи с этим правительство издало соответствующее постановление о переходе Казахстана на один часовой пояс. В связи с этим закономерным явлением является то, что время молитв и пятничных молитв также поменяется. В то же время у народа возникает много вопросов. Вопросы уже приходят. Тем более, приближается месяц Рамазан. Мы со своей стороны должны быть активными и своевременно отвечать на вопросы», — сказал на встрече с ответственными специалистами отдела Шариата и фетв ДУМК Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.