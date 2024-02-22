Мусульмане Казахстана готовятся к месяцу Рамазан и посту Ораза

«Мусульманское летоисчисление: день 1 месяца Рамазан 1445 года; календарь по Милади: 11 марта, понедельник; религиозные дни и праздники: начало поста», — говорится в календаре праздников, представленного Духовным управлением мусульман Казахстана (ДУМК).
Уже сейчас мусульмане Казахстана планируют свои мероприятия, в том числе семейные праздники и торжества с учетом приближающегося месяца Рамазан, до которого осталось 17 дней.
Готовятся к священному месяцу и в ДУМК.
«Один из больших вопросов, на который следует обратить внимание, заключается в том, что с 1 марта 2024 года наша страна перейдет на единый часовой пояс. На протяжении года казахстанские ученые и специалисты различных областей изучали вопрос установления единого часового пояса на территории Казахстана. В связи с этим правительство издало соответствующее постановление о переходе Казахстана на один часовой пояс. В связи с этим закономерным явлением является то, что время молитв и пятничных молитв также поменяется. В то же время у народа возникает много вопросов. Вопросы уже приходят. Тем более, приближается месяц Рамазан. Мы со своей стороны должны быть активными и своевременно отвечать на вопросы», — сказал на встрече с ответственными специалистами отдела Шариата и фетв ДУМК Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.
Вместе с тем, мусульмане ждут публикации расписаний поста Ораза по Астане, Алматы, Шымкенту и областным центрам Казахстана.
В ДУМК редакции КазТАГ сообщили, что расписания поста Ораза будут готовы в марте.