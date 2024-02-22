Певица Zivert отменила концерт в Сочи. Об этом музыкальная исполнительница сообщила в своем телеграм-канале.
Концерт должен был состояться 4 июля в Ледовом дворце спорта «Айсберг», но артистка взяла паузу в карьере. Певица призналась, что полтора года назад у нее появились проблемы со здоровьем. Врачи и члены команды запретили знаменитости любую сильную физическую нагрузку. Все концерты и корпоративы певица планирует отменить до осени.
Ранее мы сообщали, что актриса Кристина Асмус отдохнула в Сочи в неожиданной компании. В январе она несколько дней провела у Черного моря. Асмус поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха в городе-курорте. Поклонники предполагают, что Кристина Асмус ездила отдыхать с бывшим мужем — Гариком Харламовым.