Певица Zivert отменила концерт в Сочи

Концерт должен был состояться 4 июля в Ледовом дворце спорта «Айсберг», но артистка взяла паузу в карьере. Певица призналась, что полтора года назад у нее появились проблемы со здоровьем. Врачи и члены команды запретили знаменитости любую сильную физическую нагрузку. Все концерты и корпоративы певица планирует отменить до осени.