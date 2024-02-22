В 2024 году в Новосибирской области откроются школьные конструкторские бюро

За четыре года в области было создано около 54 тысяч мест допобразования для детей в 357 образовательных организациях. Это стало возможным благодаря предоставлению субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». По словам министра образования региона Марии Жафяровой, с 2020 года в систему дополнительного образования было включено более 300 тысяч детей.