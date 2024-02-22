Пенсионер из Мариинска взыскал с дочери алименты на своё содержание

Пенсионер написал в иске, что из-за низких доходов не может провести в дом воду, покупать себе одежду, обувь и необходимую технику. Дочь перестала с ним общаться 15 лет назад и проживала в Красноярском крае. Отец потребовал, чтобы она выплачивала ему ежемесячно 11 250 рублей (размер МРОТ) с дальнейшей индексацией.