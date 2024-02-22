Петербуржцы в январе начали заранее бронировать туры на лето

У туроператоров долгожданный повод для радости: в Петербурге опять начали заранее бронировать летние отпуска. Причем в январе спрос на популярные российские направления вырос на 30 процентов, а на зарубежные — на 15.
— В прошлом году раннее бронирование было еще в зачаточном состоянии, но уже сейчас оно стало напоминать себя образца 2019 года. Объемы пока еще, конечно, не те, что были, но это уже большой прорыв. Причем как для отечественных курортов, так и для зарубежного отдыха, — рассказал пресс-секретарь Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Артур Сафиуллин.
Эксперт отмечает, что последние годы туристы дальше двух-трех недель вперед ничего не бронировали. В прошлом году репутацию акции подорвала еще и Турция.
— Изначально отельеры выставили очень высокие прайсы, и бронирование провалилось. В какой-то момент они поняли, что ситуацию надо спасать, и снизили цены. Однако летом, получается, путевки вышли дешевле, чем по раннему бронированию. Это уникальный случай!
Раннее бронирование туров на лето туроператоры оптимистично связывают с вновь появившейся уверенностью петербуржцев в завтрашнем дне. Если даты отпуска уже известны, зачем тянуть? Тем более что риски у раннего бронирования минимальные.
— Плюсы раннего бронирования (не по всем направлениям. — Прим. ред.) — цены. Например, в декабре билет из Пулково в Сочи стоил 5 тысяч рублей, сейчас уже 10 тысяч, а в середине апреля будет стоить все 20 тысяч. И гостиницы тоже дорожают. Люди не хотят переплачивать, поэтому и бронируют заранее, — объяснил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в утреннем эфире «Пять углов» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).
КОНКРЕТНО.
Топовые направления на лето:
— Краснодарский край.
— Турция.
— Абхазия.
— ОАЭ.
— Египет.
— Дагестан.
— Крым.
— Камчатка.
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* — В июне, перелет входит в стоимость.