Петербуржцы в январе начали заранее бронировать туры на лето

— В прошлом году раннее бронирование было еще в зачаточном состоянии, но уже сейчас оно стало напоминать себя образца 2019 года. Объемы пока еще, конечно, не те, что были, но это уже большой прорыв. Причем как для отечественных курортов, так и для зарубежного отдыха, — рассказал пресс-секретарь Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Артур Сафиуллин.