Как будут работать социальные учреждения в праздничные дни

В праздничные выходные с 23 по 25 февраля социальные учреждения столицы перейдут на особый график работы. При этом большинство организаций и сервисов продолжат работу в обычном режиме. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
«В праздники с 23 по 25 февраля ряд социальных учреждений перейдет на индивидуальный график работы, но большая часть из них продолжит оказывать услуги москвичам в обычном режиме. Прежний график сохранят, например, молочно-раздаточные пункты и центры московского долголетия, а центры госуслуг уйдут на праздники только на один день, 23 февраля», — рассказала Анастасия Ракова.
Учреждения здравоохранения
23 и 25 февраля взрослые поликлиники открыты с 09:00 до 16:00, а 24 февраля — с 09:00 до 18:00. Отделения помощи на дому и травматологические пункты будут принимать пациентов в часы работы поликлиник.
Кабинеты ОРВИ в поликлиниках для взрослых в эти дни открыты с 09:00 до 18:00. По особому графику работают аптеки и дежурные аптечные пункты при поликлиниках — 23 и 25 февраля с 09:00 до 16:00, а 24 февраля с 09:00 до 18:00.
Детские поликлиники будут открыты 24 февраля с 09:00 до 15:00. Травматологические отделения при них примут маленьких пациентов с 08:00 до 22:00. Круглосуточные травмпункты и Центр телемедицины продолжат работу в прежнем режиме. Надомное обслуживание с 23 по 25 февраля можно будет получить в обычном режиме работы поликлиник.
Женские консультации 24 февраля открыты с 09:00 до 18:00, 25 февраля с 09:00 до 16:00, а 23 февраля будут работать только учреждения, обслуживающие 10 и более участков.
Учреждения соцзащиты, загсы и центры госуслуг
23 февраля офисы «Мои документы» не будут принимать посетителей, а 22 и 24 февраля они работают по обычному графику. Районные центры госуслуг открыты с 08:00 до 20:00, флагманские — с 10:00 до 22:00.
В февральские праздники единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей будет работать в обычном режиме.
Центры московского долголетия с 23 по 25 февраля принимают посетителей по своему графику.
Привычный режим работы останется и в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Круглосуточную работу продолжат пункты обогрева для бездомных людей и мобильные бригады «Социальный патруль».
Не останутся москвичи и без круглосуточной помощи психолога. Воспользоваться ею можно по телефону неотложной психологической помощи 051 (с городского телефона), +7 495 051 (с мобильного), а также в онлайн-чате психологической поддержки.
22 февраля во всех дворцах бракосочетания сокращенный день, они будут открыты до 17:00. 23 февраля у столичных загсов выходной, с 24 февраля они заработают в обычном режиме, а в воскресенье будут проходить торжественные церемонии бракосочетания на площадках проекта «Новые адреса счастья»: в парке-отеле «Даниловский», усадьбе Муравьевых-Апостолов, усадьбе Васильчиковых, гостинице «Националь», башне «ОКО» (ресторан Birds), особняке Спиридонова, храме Матроны Московской, доме торжеств «Сафиса», Оперном доме музея-заповедника «Царицыно».
В праздники график работы ветеринарных клиник останется без изменений, а Мосветстанция на улице Юннатов (дом 16а) будет работать круглосуточно.
Центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал» и семейные центры, а также реабилитационные учреждения для людей с инвалидностью в это время будут закрыты.
В праздничные дни будут также закрыты читальные и выставочные залы московского Главархива.