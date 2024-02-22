Как будут работать социальные учреждения в праздничные дни

Кабинеты ОРВИ в поликлиниках для взрослых в эти дни открыты с 09:00 до 18:00. По особому графику работают аптеки и дежурные аптечные пункты при поликлиниках — 23 и 25 февраля с 09:00 до 16:00, а 24 февраля с 09:00 до 18:00.